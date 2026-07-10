Cade aprova venda de ativos da Raízen Energia na Argentina para Mercuria Energy Group

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Latam Downstream Holdings e a Silver Projects - da Mercuria Energy Group - dos ativos de downstream da Raízen Energia na Argentina. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou o Broadcast, o negócio é avaliado em US$ 1,420 bilhão. O pagamento será composto por uma parcela em caixa na data de fechamento, sujeita a ajustes usuais para esse tipo de operação - como variações de capital de giro e de endividamento líquido, além de outros previstos em contrato - e pela assunção, pelas compradoras, do endividamento da Raízen Argentina S.A.U.

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"Para o Grupo Mercuria, a operação representa uma oportunidade de expandir suas atividades no setor de petróleo e combustíveis, especialmente por meio do fortalecimento de sua presença física e comercial na Argentina. Para o Grupo Raízen, a alienação das empresas-alvo está alinhada à estratégia de desalavancagem do grupo, voltada à redução de seu endividamento e ao direcionamento de seus esforços para suas atividades principais", disseram as empresas ao Cade.