Cade aprova consolidação do controle do Banco PSA e PSA Corretora pelo Stellantis

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração envolvendo o Banque PSA Finance S.A.; Stellantis Services Ltd.; Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.; Santander Corretora de Seguros, Investimentos e Serviços S.A.; Banco PSA Finance Brasil S.A. e PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 13.

Segundo parecer do Cade, a operação consiste na consolidação, pelo Grupo Stellantis, do controle do Banco PSA Finance Brasil S.A e PSA Corretora de Seguros e Serviços Ltda, por meio da aquisição pelo Banque PSA Finance S.A. (BPF), dos 50% restantes de ações do Banco PSA, atualmente detidos pela Aymoré e pela Stellantis Services, dos 50% restantes de ações da PSA Corretora atualmente detidos pela Santander Corretora.

Com a conclusão da operação, o Grupo Stellantis será o único acionista e controlador unitário do Banco PSA e da PSA Corretora de Seguros.

"Além disso, o Grupo Santander e Grupo Stellantis acordaram em rescindir diversos contratos comerciais, operacionais e empresariais, acessórios à aquisição original. O Grupo Santander e o Grupo Stellantis continuarão sua relação comercial por meio da constituição de uma nova parceria contratual relacionada às atividades de financiamento de varejo de veículos desenvolvidas pelo Grupo Stellantis, no Brasil", diz o parecer do Cade.