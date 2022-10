Cade aprova compra de ações da Monte Pascoal pelo Itaú Unibanco

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração envolvendo o Itaú Unibanco S.A, a V2i Energia S.A., Monte Pascoal Holding S.A., Energética Serra da Prata S.A. e Enerbrás Centrais Elétricas S.A. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 24.

De acordo com o parecer do Cade, a operação consiste na aquisição, pelo Itaú Unibanco, de ações preferenciais resgatáveis representativas de até 25% do capital social total da Monte Pascoal, subsidiária integral da V2i, que detém a integralidade das ações representativas do capital social total e votante da Enerbrás e da Espra.

A operação abrange todos os ativos, passivos e projetos que compõem o patrimônio da Monte Pascoal, incluindo sua participação no capital social total e votante da Enerbrás e da Espra.