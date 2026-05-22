Cade aprova compra da IDwall Tecnologia pela Serasa

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, aquisição pela Serasa da integralidade do capital social total e votante da IDwall Tecnologia, uma startup de verificação de identidade digital e prevenção a fraudes. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O negócio é avaliado em R$ 400 milhões.

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"Para a Serasa, a operação representa uma oportunidade de expansão do leque das soluções de prevenção a fraudes oferecidas pela empresa e da atuação do Grupo Experian em referido segmento, sobretudo em razão da complementariedade das ferramentas atualmente ofertadas pelas requerentes. Para a Idwall, a operação representa uma oportunidade de crescimento decorrente das sinergias e complementaridades de portfólio identificadas, possibilitando a entrada em novos mercados, inclusive internacionais, em razão da presença da Experian em diversos países", informaram as empresas ao Cade.