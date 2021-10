Cade aprova aquisições da 3R Petroleum envolvendo Campo de Sanhaçu e Duna Energia

Da Redação

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição da participação da Petrogal Brasil (Galp) no Campo de Sanhaçu, localizado na Bacia Potiguar, no Estado do Rio Grande do Norte, pela 3R Macau, subsidiária integral da 3R Petroleum Óleo e Gás. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 4.

continua após publicidade .

A compra foi anunciada pela 3R Petroleum em agosto por US$ 6 milhões. Pelo negócio, a 3R Macau adquire 50% da participação da Petrogal nos ativos relacionados à produção e exploração de petróleo e gás no Campo de Sanhaçu (BT-POT32).

Esses ativos eram detidos pela 3R Macau e pela Petrogal, cada qual com 50%. Depois do fechamento da operação, a 3R Macau passará a deter 100% de participação nos direitos e ativos relacionados ao Campo de Sanhaçu, além de continuar sendo a operadora dos ativos.

continua após publicidade .

Segundo a 3R Petroleum, a produção média diária do Campo do Sanhaçu somou aproximadamente 974 boe no primeiro semestre de 2021, sendo 134 mil m³ de gás natural e 133 barris de óleo.

Duna Energia

Em outro ato publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, a Superintendência-Geral do Cade aprovou também sem restrições a aquisição, pela 3R Petroleum, da totalidade das ações de emissão da Duna Energia, atualmente detidas pelo BTG Pactual e por seus acionistas minoritários.

continua após publicidade .

O negócio foi anunciado em agosto pelo valor de até US$ 72,3 milhões. Com a conclusão da transação, a Duna Energia se tornará subsidiária integral da 3R, sendo suas obrigações e direitos, inclusive um endividamento líquido de aproximadamente US$ 9 milhões, assumidos pela companhia.

A Duna Energia, nova denominação da Central Resources, é detentora e operadora dos campos de produção on shore de Ponta do Mel e Redonda, localizados na Bacia Potiguar.

A posição geográfica possibilitará a futura integração com a operação do Polo Macau. Com isso, fortalece a estratégia da 3R de formar clusters de ativos sinérgicos, otimizando recursos e, consequentemente, reduzindo o custo da operação integrada dos ativos em seu portfólio, segundo comunicado da empresa.

No primeiro semestre de 2021, a produção média de petróleo conjunta dos campos de Ponta do Mel e Redonda foi de 475 barris por dia.