Cade aprova aquisição pelo Santander de fatia da Estapar na Loop
Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)
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A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pelo Santander dos 49% do capital total da Loop Gestão de Pátios que pertenciam à Estapar. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).
Com isso, o grupo Santander passa a deter 100% do capital da empresa que atua na organização, divulgação e realização de leilões de veículos usados.
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A Webmotors, que é controlada pelo próprio Santander, já tinha 51% do negócio.