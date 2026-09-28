Cade aprova aquisição pelo Assaí de 18 postos de combustíveis instalados em lojas em SP

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A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Sendas Distribuidora - dona do Assaí - de 18 postos de combustíveis do Centro de Conveniências Millennium. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), as 18 unidades já estão instaladas em lojas da rede no Estado de São Paulo.

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O preço total da operação será de até R$ 80 milhões.