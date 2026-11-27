A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, o ato de concentração entre o Grupo SNF e a Basf. O despacho está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 27.

Segundo o parecer do Cade, a operação consiste na aquisição, pela SNF, do negócio global de soluções para mineração da Basf. "Trata-se, em última análise, de um carve-out do negócio de produtos químicos especiais para mineração da BASF, envolvendo a transferência dos ativos e passivos associados à mineração nas respectivas jurisdições, incluindo contratos, direitos de propriedade intelectual, empregados e obrigações correlatas", diz o parecer. Com a operação, o Grupo SNF vai adquirir o negócio global de soluções para mineração direta e indiretamente.

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"A Operação permitirá à Compradora Principal ampliar seu portfólio de especialidades químicas, por meio da incorporação dos produtos de hidrometalurgia e flotação do Negócio-Alvo, que complementarão seu negócio de floculantes à base de poliacrilamida (PAM) para mineração e, ao mesmo tempo, criarão oportunidades de crescimento no longo prazo. Para a Vendedora Principal, a Operação está alinhada à sua estratégia de concentrar seus esforços em suas atividades principais", diz o parecer do Cade.

Segundo os autos do processo, a operação será submetida apenas no Brasil.