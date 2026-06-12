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Cade aprova aquisição pela RD Saúde da participação da GPA na Stix

Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)
Publicado em 12.06.2026, 10:21:00 Editado em 12.06.2026, 10:29:30
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A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela RD Saúde de 66,67% do capital da GPA na Stix Fidelidade e Inteligência. Com isso, a RD passa a deter 100% da empresa, encerrando a joint venture.

O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o negócio foi fechado por R$ 23 milhões, sendo R$ 2,3 milhões pagos na data da assinatura e R$ 20,7 milhões na data do fechamento da operação.

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"Na perspectiva da RD, a aquisição da Stix reforça o compromisso da RD Saúde em oferecer a melhor experiência de programa de fidelidade para seus clientes e de seus parceiros de coalizão. Para o GPA, a operação está alinhada à sua estratégia de gestão de portfólio e alocação de capital, permitindo concentrar esforços e recursos em suas atividades principais", disseram as empresas ao Cade.

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RD SAÚDE/AÇÕES/GPA/STIX/CADE/APROVAÇÃO
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