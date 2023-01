Cade aprova aquisição pela ArceloMittal de 100% das ações da CSP

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições o ato de concentração envolvendo a ArcelorMittal Brasil S.A e a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), que faz parte dos grupos econômicos da Vale (brasileira), Posco e Dongkuk (sul-coreanos). O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 12.

A operação consiste na aquisição, pela ArceloMittal, de 100% das ações da Companhia Siderúrgica do Pecém, atualmente detidas por Posco, Dongkuk e Vale.

O acordo foi anunciado em julho de 2022, conforme noticiou na ocasião o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A estimativa é que o preço final referente à transação será de US$ 2,2 bilhões.

Segundo o parecer do Cade, a ArcelorMittal apresentou como justificativas econômicas para a operação a possibilidade de ampliar a sua capacidade global de produção de placas de aço, aproveitando-se da localização estratégica da CSP, a 10 km do Porto de Pecém (CE), para as exportações às principais regiões produtoras de aço no mundo; expandir a capacidade de produção de aços laminados planos no Brasil; e aproveitar o potencial da CSP de produzir placas de aço com menores impactos ambientais (menor emissão de carbono), dada a capacidade de geração de energia solar e eólica no Estado do Ceará.