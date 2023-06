Cade adia julgamento de venda da Lubnor para a Grepar Participações

A pedido da relatora, a conselheira Lenisa Prado, o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) adiou o julgamento da venda da refinaria da Petrobras no Ceará, Lubnor (Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste), para a Grepar Participações. O negócio foi fechado com a Grepar há cerca de um ano, por US$ 34 milhões, com pagamento de US$ 3,4 milhões à vista.

Houve porém um pedido de revisão da venda por parte das empresas concorrentes, que se sentiram afetadas pela decisão, como a Asfaltos Nordeste, e recorreram ao Cade.

A Lubnor integra a lista de oito refinarias que a Petrobras se dispôs a vender no governo Bolsonaro para evitar processos de concentração de mercado.