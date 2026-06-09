Cabe debate setorial e civilizado com EUA; ameaças devem ser afastadas, afirma Durigan

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reforçou nesta terça-feira, 9, o argumento do governo federal sobre a abertura do Brasil para as tratativas setoriais com os Estados Unidos, com foco no campo comercial. Ele também ponderou que o diálogo precisa ser civilizado, sem "ameaças".

Em entrevista ao UOL, foram mencionados os seguintes segmentos: etanol e açúcar; indústria aeronáutica; bem como os setores de serviços, infraestrutura de telecomunicação e tecnologia de nuvem.

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"Esse debate setorial cabe, porque é um debate civilizado que se faz entre países que têm demandas pontuais em relação a outro. O que a gente deveria afastar é grandes ameaças ao Brasil como um todo", declarou o ministro.

Na entrevista, Durigan também afirmou que a reunião virtual com o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, deve ocorrer nos próximos dias. Além de Durigan, devem participar do encontro virtual o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, e outros.

O governo está preocupado com a possibilidade de uma nova rodada de tarifas sobre bens brasileiros pelos EUA devido às investigações com base na Seção 301 da Lei de Comércio do país.