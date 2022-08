C&A: Lucro líquido é de R$ 2,1 mi no 2º trimestre, queda de 97%

Talita Nascimento (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A C&A reportou nesta quarta-feira, 10, lucro líquido de R$ 2,1 milhões no segundo trimestre de 2022, com queda de 97% em relação ao mesmo período de 2021. O Ebitda ajustado, por sua vez, foi de R$ 245,8 milhões, o que representa queda de 145,2% versus o apresentado um ano antes.

continua após publicidade .

A receita líquida de mercadorias atingiu R$ 1,57 bilhão, uma alta de 38,5% em relação ao período de abril a março do ano passado e a margem bruta de mercadorias foi de 50,6%, aumento de 4,5 ponto porcentuais.

A companhia explica que a performance das vendas com margens altas fez com que o resultado operacional apresentasse recuperação. Daí a alta no Ebitda Ajustado, que teve margem de 15,1%, alta de 0,6 p.p. que levou a empresa a um patamar próximo ao pré-pandemia.

continua após publicidade .

Quanto à queda do lucro líquido no período, a empresa pontua que, no consolidado do primeiro semestre, houve prejuízo de R$ 150,6 milhões, "principalmente em função de um resultado financeiro bem mais negativo do que o apresentado no mesmo período do ano anterior em função do aumento da dívida e da taxa de juros".