BYD faz acordo com a TIM para conexão da frota e da fábrica no Brasil

A TIM fechou um contrato com a BYD para fornecer internet a toda a frota de veículos leves da montadora chinesa no Brasil, além do seu polo industrial. Com a parceria, os diferentes modelos da marca passarão a contar com chips virtuais (eSIM) da TIM, com conexão 4G em 100% das cidades brasileiras e 5G em 1,1 mil cidades onde a operadora oferece cobertura.

A previsão é de que cerca de 200 mil veículos da montadora chinesa contem com essa conectividade embarcada nos próximos 24 meses. Assim, a BYD busca avançar no desenvolvimento de novas funcionalidades que envolvam serviços conectados.

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Com o crescimento de serviços como inteligência artificial e uso de funções como mapas e streaming a bordo, um carro já tem consumo de dados quase equiparável a de um plano básico pós-pago, tipo 'controle'.

Do lado da TIM, o negócio representa uma expansão no setor automotivo, onde já oferece conexão para cerca de 630 mil veículos. A tele italiana possui uma parceria com a antiga Fiat Chrysler Automóveis (FCA) - hoje parte do grupo Stellantis - para fornecer conectividade 4G e eSIM em veículos das marcas Fiat, Jeep e Ram no Brasil.

O contrato entre a TIM e a BYD envolve também a implantação de infraestrutura dedicada de redes 5G e 4G no complexo industrial da montadora em Camaçari, na Bahia. Essa é a maior fábrica de veículos eletrificados da América Latina, com 4,6 milhões de m².

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O projeto prevê a instalação de sete pontos de cobertura externa e 63 equipamentos distribuídos entre os galpões e as áreas operacionais, garantindo uma rede preparada para acompanhar o crescimento da produção e as demandas tecnológicas do complexo.