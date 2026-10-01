BYD atinge 85% da meta de contratações para fábrica de Camaçari (BA)

Com a contratação de 410 profissionais nesta quinta-feira, 1º, a BYD alcança a marca de 8,5 mil colaboradores diretos no complexo industrial de Camaçari (BA). A meta da companhia é atingir 10 mil contratações até o fim de 2026.

Inaugurada em outubro de 2025, a unidade é a maior fábrica da BYD fora da Ásia. A capacidade inicial de produção é de 150 mil veículos por ano, podendo chegar a 600 mil quando o projeto estiver completo.

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De acordo com a companhia, a nova rodada de contratações acompanha o avanço das próximas fases industriais do complexo, que até o final do ano deve iniciar as operações das fábricas de soldagem, pintura e estamparia.

As vagas preenchidas são compostas majoritariamente por operadores de produção e logística. Os profissionais serão alocados no terceiro turno da produção da fábrica de montagem final e fábrica de soldagem, reforçando o quadro operacional para atender à demanda de veículos da marca no país.

Do total de novos colaboradores, mais de 90% são baianos e metade deles moradores de Camaçari. Em nota, a BYD afirmou que as novas contratações refletem a expansão de sua operação no Estado baiano.

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"A chegada de novos profissionais mostra que a BYD segue avançando na Bahia, combinando expansão industrial, geração de empregos e desenvolvimento regional. É um crescimento que reforça o papel estratégico de Camaçari para a BYD e para o futuro da mobilidade no Brasil", afirma o vice-presidente sênior da empresa no Brasil, Alexandre Baldy.

Com investimentos de R$ 5,5 bilhões e projeção de criação de 20 mil empregos diretos e indiretos, a fábrica da BYD em Camaçari ocupa uma área de 4,65 milhões de metros quadrados. No local, são produzidos o BYD Dolphin Mini, o sedã BYD King e o SUV BYD Song Pro.

A companhia afirma que o resultado consolida a BYD como a maior geradora de empregos do setor automotivo no País em 2026, com cerca de quatro vezes mais contratações do que a segunda colocada, segundo dados recentes do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego na terça-feira.