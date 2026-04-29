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BV fechou R$ 13 bi em negócios sustentáveis em 2025, mostra relatório anual

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 21:46:00 Editado em 29.04.2026, 21:54:24
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O banco BV divulgou nesta quarta-feira, 29, o Relatório de Sustentabilidade referente ao ano de 2025 mostrando que, desde 2012, a instituição somou R$ 47,7 bilhões em negócios sustentáveis. Deste total, R$ 13 bilhões foram fechados no último ano. O número representa 59,6% da meta que a instituição tem, de financiar R$ 80 bilhões, até 2030.

A partir deste ano, as companhias de capital aberto, fundos de investimento e securitizadoras estão obrigadas a publicar relatórios de sustentabilidade, conforme norma da CVM, seguindo padrões do International Sustainability Standards Board (ISSB). Não é o caso do BV, que faz isso voluntariamente, embora ainda não esteja em conformidade com essas normas internacionais.

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Em 2012, o BV assinou o Pacto por um Futuro Mais Leve, que é um programa alinhado às metas globais da ONU e que tem por objetivo tornar a vida financeira de pessoas e empresas mais sustentável. Uma das metas, é fazer a compensação integral das emissões de CO2 produzidas pelos carros financiados pelo banco por meio da aquisição de créditos de carbono de projetos brasileiros. A instituição se propõe ainda a acelerar inclusão social, multiplicar conhecimento financeiro e mobilizar recursos para negócios sustentáveis.

O banco é líder no mercado brasileiro em financiamento de veículos leves usados há 13 anos consecutivos. Em 2025, a instituição conseguiu a compensação integral das emissões por meio da aquisição de créditos de carbono de projetos brasileiros.

O documento também aborda ações pela equidade de gênero e relata que 43,4% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres e 29,7% do quadro total é formado por profissionais pretos e pardos. Nesses pontos, há metas de expansão, prevendo que até 2030 o BV pretende alcance 50% de mulheres em cargos de liderança e 35% os colaboradores pretos e pardos.

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BANCO BV/RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
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