O primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, afirmou nesta segunda-feira, 23, no Parlamento britânico que Londres e a União Europeia (UE) vão evitar políticas que prejudiquem as indústrias uma da outra, em meio aos esforços para aprofundar a integração econômica após o Brexit. A declaração ocorre após a cúpula de sexta-feira, em Bruxelas, que resultou em um pacote para reduzir barreiras comerciais e custos às empresas britânicas.

Ao responder a perguntas sobre a iniciativa "Made in Europe" e possíveis tarifas sobre veículos elétricos britânicos, Burnham disse que incluiu a questão nas negociações, mas reconheceu que ainda não há acordo definitivo. "Estamos fazendo tudo o que podemos", afirmou, acrescentando que o texto negociado deve oferecer "alguma tranquilidade" ao setor automotivo.

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Segundo Burnham, o Tesouro estima que o pacote possa elevar o PIB britânico em até 0,5% até 2040, equivalente a 17 bilhões de libras por ano.

Ele classificou o projeto de lei para implementar os acordos, a ser apresentado na quinta-feira, como a maior medida de crescimento que o Parlamento poderia aprovar nesta legislatura.

O pacote prevê a eliminação de inspeções e certificados para o comércio de alimentos com a UE, além da conexão entre os mercados de carbono, que isentaria 6,5 bilhões de libras em exportações britânicas do mecanismo europeu de ajuste de carbono na fronteira.

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Também cria um programa de mobilidade para jovens de 18 a 31 anos, com estadias de até três anos.

Burnham reiterou que seria "impensável" o Reino Unido voltar ao bloco sem um referendo, mas defendeu avaliar opções para uma relação econômica mais próxima. "Este é nosso maior mercado: 40% das exportações, 50% das importações", afirmou.

Negociações sobre a integração dos mercados de eletricidade e mensalidades universitárias continuam em andamento.