Buffett: investimento de US$ 35 bi na Apple virou US$ 185 bi em 10 anos

O megainvestidor Warren Buffett afirmou que o investimento de cerca de US$ 35 bilhões da Berkshire Hathaway na Apple se transformou em aproximadamente US$ 185 bilhões ao longo da última década, considerando dividendos, ganhos realizados e valorização não realizada. "O investimento de US$ 35 bilhões na Apple virou US$ 185 bilhões em 10 anos", disse Buffett, durante a abertura da conferência anual de acionistas, a primeira sem ele no comando.

Segundo Bufffet, a Berkshire praticamente entregou parte relevante de seus recursos à administração da Apple. "Delegamos 10% do capital da empresa à gestão da Apple", afirmou. Ele destacou ainda a trajetória da companhia americana de tecnologia e elogiou a liderança de Tim Cook após a morte de Steve Jobs. "Apple parece uma empresa nova, mesmo após 50 anos", comentou.

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Sentado na primeira fila da plateia, o investidor também aproveitou o evento para reforçar apoio ao novo CEO da Berkshire, Greg Abel. Buffett afirmou que a sucessão foi uma decisão "100% acertada" e classificou Abel como "a pessoa certa" para liderar a companhia. Segundo ele, o executivo "faz tudo o que eu fazia e mais um pouco".

Ao agradecer o reconhecimento, Abel afirmou que a cultura corporativa seguirá sendo o principal ativo da Berkshire Hathaway após sua saída do comando da empresa. "A cultura é a base da Berkshire e seguirá após a saída de Buffett", declarou.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.