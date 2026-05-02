TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Buffett: investimento de US$ 35 bi na Apple virou US$ 185 bi em 10 anos

Escrito por Júlia Pestana e Fernanda Bompan (via Agência Estado)
Publicado em 02.05.2026, 11:37:00 Editado em 02.05.2026, 11:46:57
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O megainvestidor Warren Buffett afirmou que o investimento de cerca de US$ 35 bilhões da Berkshire Hathaway na Apple se transformou em aproximadamente US$ 185 bilhões ao longo da última década, considerando dividendos, ganhos realizados e valorização não realizada. "O investimento de US$ 35 bilhões na Apple virou US$ 185 bilhões em 10 anos", disse Buffett, durante a abertura da conferência anual de acionistas, a primeira sem ele no comando.

Segundo Bufffet, a Berkshire praticamente entregou parte relevante de seus recursos à administração da Apple. "Delegamos 10% do capital da empresa à gestão da Apple", afirmou. Ele destacou ainda a trajetória da companhia americana de tecnologia e elogiou a liderança de Tim Cook após a morte de Steve Jobs. "Apple parece uma empresa nova, mesmo após 50 anos", comentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Sentado na primeira fila da plateia, o investidor também aproveitou o evento para reforçar apoio ao novo CEO da Berkshire, Greg Abel. Buffett afirmou que a sucessão foi uma decisão "100% acertada" e classificou Abel como "a pessoa certa" para liderar a companhia. Segundo ele, o executivo "faz tudo o que eu fazia e mais um pouco".

Ao agradecer o reconhecimento, Abel afirmou que a cultura corporativa seguirá sendo o principal ativo da Berkshire Hathaway após sua saída do comando da empresa. "A cultura é a base da Berkshire e seguirá após a saída de Buffett", declarou.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
1 trimestre apple balanço Berkshire Hathaway Warren Buffett
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV