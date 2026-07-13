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ECONOMIA

BTG/Nexus: 53% dizem que a economia no país está ruim ou péssima; para 15%, está ótima ou boa

Escrito por Naomi Matsui e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 08:14:00 Editado em 13.07.2026, 08:25:19
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Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 13, mostra que 53% avaliam que a economia do País está ruim ou péssima, enquanto 15% consideram que ela está ótima ou boa. Os resultados apresentam variação na margem de erro em relação ao último levantamento, de 29 de junho, quando os que consideravam a economia ruim ou péssima eram 51% e ótima e boa, 30%.

Sobre expectativas para os próximos seis meses, 36% dos entrevistados dizem que a economia do País vai melhorar "muito" ou "um pouco", enquanto 30% afirmam que a situação deve piorar "um pouco" ou "muito". Outros 27% avaliam que a economia deve ficar igual, e 7% não souberam ou não responderam.

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Sobre a situação financeira pessoal, 30% dizem que está ótima ou boa e 20% afirmam que está ruim ou péssima.

Ao comparar o cenário econômico atual com o governo anterior, 38% dizem que a economia está melhor no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que na gestão Jair Bolsonaro (PL), enquanto 44% avaliam que está pior.

O levantamento também mostra que a segurança pública segue como o principal problema do País para 29% dos eleitores, mesmo porcentual que no último levantamento. Em seguida, aparecem corrupção (24%), saúde pública (23%), educação (18%) e classe política (16%).

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A Nexus ouviu 2.003 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 10 a 12 de julho. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07981/2026.

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