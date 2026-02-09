BTG Pactual tem lucro líquido recorde de R$ 4,6 bilhões no 4º trimestre, alta de 40,3% em 1 ano

O BTG Pactual encerrou o quarto trimestre de 2025 novamente com lucro e receita recordes, alcançando o melhor resultado anual de sua história. Entre outubro e dezembro, o lucro líquido ajustado foi de R$ 4,597 bilhões, crescimento de 40,3% ante o mesmo intervalo de 2024. Em comparação com o terceiro trimestre, quando somou R$ 4,539 bilhões, o indicador ficou praticamente estável. Em 2025, o lucro líquido ajustado atingiu R$ 16,7 bilhões, alta de 35% sobre 2024.

As receitas totais avançaram para R$ 9,09 bilhões no quarto trimestre, alta de 35,1% frente ao mesmo intervalo de 2024 e de 3,3% em relação ao terceiro trimestre. No ano de 2025, a receita total somou R$ 33 bilhões, aumento de 32% sobre o ano anterior.

O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) subiu para 27,6% no quarto trimestre, avanço de 4,6 pontos porcentuais em 12 meses e recuo de 0,5 ponto porcentual frente ao terceiro trimestre. No acumulado de 2025, o ROAE foi de 26,9%.

O patrimônio líquido do banco totalizou R$ 69,97 bilhões entre outubro e dezembro, 21,76% acima do mesmo intervalo de 2024 e 6,65% superior ao terceiro trimestre.

O Índice de Basileia avançou para 15,5% no quarto trimestre, alta de 0,2 ponto porcentual em relação ao mesmo período de 2024 e estabilidade ante o terceiro trimestre.

Os ativos sob gestão e administração alcançaram R$ 2,5 trilhões, aumento de 31% em 12 meses e de 8,5% frente ao terceiro trimestre.

A entrada líquida de recursos (net new money) somou R$ 108 bilhões entre outubro e dezembro, avanço de 116% ante o quarto trimestre de 2024 e de 30,1% sobre os R$ 83 bilhões do trimestre anterior. No ano, a captação líquida ficou em R$ 354 bilhões.

"Encerramos 2025 com resultados recordes em todas as linhas de negócio e crescimento acelerado das franquias de clientes, refletindo a solidez do nosso modelo de negócios diversificado, a robustez do balanço e a execução disciplinada da estratégia. O lucro recorde e o ROAE de 26,9%, aliados às captações líquidas de R$ 354 bilhões no ano, evidenciam os investimentos estratégicos realizados ao longo da última década, que consolidam o BTG Pactual como um banco completo focado em seus clientes. Seguimos expandindo nossa oferta de produtos e serviços com foco em excelência e inovação, e agradecemos imensamente a confiança dos nossos clientes e acionistas", afirma o CEO Roberto Sallouti.