BTG Pactual tem lucro líquido ajustado de R$ 5,1 bilhões no 2º trimestre (+23% em 12 meses)

O BTG Pactual encerrou o segundo trimestre com lucro líquido ajustado de R$ 5,1 bilhões, um aumento de 23% em 12 meses. As receitas totais do banco somaram R$ 10,4 bilhões, uma alta de 16% em 12 meses. O retorno sobre o patrimônio ajustado (ROAE) encerrou o período em 26,7%, abaixo dos 27,2% do mesmo intervalo de 2025 e levemente acima dos 26,6% do primeiro trimestre.

A entrada líquida de recursos recuou para R$ 59 bilhões no segundo trimestre, em comparação ao primeiro trimestre, quando alcançou R$ 82,8 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O banco informou que o total de ativos sob custódia na Asset e no segmento Wealth cresceu 25% em 12 meses, para R$ 2,7 trilhões.

Os ativos totais do BTG Pactual somaram R$ 925,2 bilhões no segundo trimestre, um aumento de 9,4% em comparação com o primeiro trimestre.

O índice de Basileia fechou o trimestre em 16%, contra 16,2% no segundo trimestre de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O patrimônio foi para R$ 79,6 bilhões no segundo trimestre de 2026, acima dos R$ 63,7 bilhões no mesmo intervalo de 2025.

"Entregamos mais um trimestre de resultados recordes, refletindo a solidez e a diversificação da nossa plataforma, bem como nossa capacidade de capturar oportunidades em diferentes ambientes de mercado. Seguimos comprometidos com um crescimento disciplinado, pautado pela excelência na execução, pela inovação e por uma gestão rigorosa de riscos. Agradeço aos nossos clientes pela confiança no BTG Pactual e a todos os nossos colaboradores pelo empenho e dedicação, fundamentais para continuarmos gerando valor aos nossos stakeholders", afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.