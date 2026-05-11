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BTG Pactual tem lucro líquido ajustado de R$ 4,8 bi no 1º trimestre, alta de 42% ante um ano

Escrito por Beth Moreira (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 07:11:00 Editado em 11.05.2026, 07:18:55
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O BTG Pactual encerrou o primeiro trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 4,808 bilhões, o que representa um crescimento de 42% ante o registrado no mesmo trimestre do ano passado.

As receitas totais avançaram 34% na mesma base de comparação, para R$ 9,968 bilhões, em mais um trimestre recorde. Segundo o banco, os resultados recordes em Corporate Lending e Wealth Management, aliados à performance consistente das demais áreas de negócio, sustentaram o forte desempenho do período e impulsionaram a expansão das receitas.

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O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) subiu 3,4 pontos porcentuais, para 26,6%, entre janeiro e março. O índice de Basileia ficou em 15,9% nos primeiros três meses do ano, ante 15,4% de um ano antes.

Em 31 de março de 2026, os ativos totais do BTG Pactual somaram R$ 845,6 bilhões, um crescimento de 4,9% em comparação com o quarto trimestre.

"Mesmo em um trimestre tipicamente impactado pela sazonalidade e diante de um ambiente macroeconômico e geopolítico desafiador, seguimos nos beneficiando da escala e diversificação da nossa plataforma, sustentando elevados níveis de rentabilidade", destaca o banco em seu release de resultados.

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O BTG destaca que continuou ampliando a base de clientes, o que resultou em R$ 83 bilhões de captação líquida total e R$ 2,6 trilhões de ativos sob gestão e administração combinados entre Asset e Wealth Management.

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1 trimestre balanço BTG Pactual
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