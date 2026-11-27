O BTG Pactual informou à B3 e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que constituiu um fundo de investimento para a aquisição de créditos consignados originados pelo Banco de Brasília (BRB) junto a servidores públicos do Governo do Distrito Federal (GDF), em valor de até R$ 1,5 bilhão.

O esclarecimento foi prestado em resposta a um ofício da B3 que solicitou explicações sobre notícia publicada pelo UOL. No começo do mês, a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou que o BTG avançava na compra de carteiras do BRB. A instituição privada já adquiriu grande parte dos ativos do banco controlado pelo governo do Distrito Federal, incluindo mais de 50% da carteira de crédito imobiliário.

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No documento, o BTG afirma que a operação contratada não prevê obrigação de adquirir a totalidade do estoque de consignados operados pelo BRB, nem contratos que venham a ser firmados no futuro. Segundo o banco, o acordo prevê apenas um direito de preferência ao fundo para a compra de novos contratos originados pelo BRB, sem compromisso ou obrigação de aquisição.

O BTG também declarou que a compra de carteiras de crédito é uma atividade corriqueira, inserida no curso normal de seus negócios, e afirmou que a operação não configura ato ou fato relevante.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.