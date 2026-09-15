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Brookfield confirma compra de oito parques logísticos da Marq por R$ 1,4 bilhão

Escrito por Circe Bonatelli (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A canadense Brookfield confirmou nesta terça-feira, 15, a aquisição de oito galpões logísticos da Marq Logistics, pertencentes a fundos imobiliários da Ares, em uma transação de aproximadamente R$ 1,4 bilhão. A operação foi antecipada pela Coluna da Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em julho.

O portfólio é composto por quatro empreendimentos no Estado de São Paulo e quatro no Estado do Rio de Janeiro, que somam aproximadamente 560 mil m? de Área Bruta Locável (ABL). A aquisição também contempla um potencial construtivo de 128 mil m? no Rio.

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Com isso, a Brookfield amplia o portfólio de parques logísticos no Brasil em aproximadamente 55%, marcando a entrada da empresa no setor no Rio. "O investimento em um portfólio dessa escala demonstra nossa capacidade de mobilizar capital e executar transações relevantes em um momento em que poucos investidores estrangeiros têm avançado com aquisições desse porte no Brasil", afirmou Roberto Perroni, presidente da Brookfield no Brasil.

Para a norte-americana Marq (antiga GLP), a venda dos ativos agora visa pagar dividendos aos investidores e gerar caixa para os novos projetos. A companhia é uma das maiores desenvolvedoras de galpões do Brasil.

Os parques logísticos negociados em São Paulo foram: Imigrantes (136,5 mil m?), Vinhedo (57,9 mil m?), Dutra I (58 mil m?) e Dutra II (6,2 mil m?). No Rio, foram: Itatiaia (57,2 mil m?), Pavuna (78,9 mil m?), Campo Grande (139,2 mil m?) e Irajá (28,5 mil m?).

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O portfólio é formado majoritariamente por galpões logísticos de classe A, com cerca de 80% de ocupação e uma base diversificada de ocupantes, com sólidos perfis de crédito, segundo a Brookfield.

"O mercado logístico brasileiro segue aquecido, com forte demanda por ativos de alta qualidade. Nosso portfólio atual opera com 99% de ocupação, e vemos nos ativos adquiridos uma oportunidade relevante de criação de valor por meio do aumento da ocupação e da gestão ativa dos empreendimentos", afirmou Perroni.

Com a conclusão da operação, o portfólio logístico da Brookfield no Brasil passa a contar com 22 ativos no segmento e cerca de 1,9 milhão de m² de área bruta locável (ABL) em operação e em desenvolvimento, o que representa um crescimento de aproximadamente 55% em relação à ABL anteriormente detida pela companhia.

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BROOKFIELD/INVESTIMENTO/PARQUES LOGÍSTICOS
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