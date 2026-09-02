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Broadcom supera expectativa no 3º trimestre fiscal com forte demanda de IA

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Broadcom anunciou nesta quarta-feira, 2, um lucro líquido de US$ 13,09 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal, um aumento de 216% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro ajustado por ação foi de US$ 3,32, uma alta de 96% na comparação anual e acima da previsão dos analistas da FactSet, de US$ 3,22 por ação.

A receita subiu para US$ 29,6 bilhões no terceiro trimestre, também superando a estimativa dos analistas de US$ 29,24 bilhões.

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Segundo a empresa, os resultados decorrem da forte demanda por aceleradores de inteligência artificial (IA) personalizados e redes.

"A receita de semicondutores de IA no terceiro trimestre, de US$ 16,7 bilhões, cresceu 221% em relação ao ano anterior e 54% em relação ao trimestre anterior", disse Hock Tan, presidente e CEO da Broadcom.

A companhia também prevê uma receita de US$ 34,8 bilhões no trimestre atual, superando a expectativa consensual de US$ 34,68 bilhões para o quarto trimestre fiscal.

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As ações da Broadcom, entretanto, caíam 3,92% no after hours de Nova York às 17h36 (de Brasília).

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BROADCOM/BALANÇO/3º TRIMESTRE FISCAL
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