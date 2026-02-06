BRF aprova pagamento de R$ 532,4 milhões em dividendos à Marfrig

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A BRF aprovou a distribuição de dividendos intermediários no valor de R$ 532,4 milhões ao seu acionista único, a Marfrig. A decisão foi tomada de forma unânime pelo Conselho de Administração da companhia em reunião realizada na sede da empresa em São Paulo, na segunda-feira, 2.

O montante aprovado corresponde a R$ 0,60 por ação e tem como base o balanço patrimonial levantado pela empresa em 31 de dezembro de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O pagamento foi efetuado em parcela única, na quarta-feira, 4.

A reunião do Conselho foi presidida por Marcos Antonio Molina dos Santos e contou com a presença de Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos e Tang David.

Todos os membros votaram favoravelmente à proposta, sem ressalvas. Conforme estabelecido no estatuto social da BRF e na legislação aplicável, os dividendos intermediários aprovados serão imputados ao dividendo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Marfrig tornou-se a única acionista da BRF após processo de fusão entre as duas empresas, que resultou na criação da MBRF.