André Marinho (via Agência Estado)

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou nesta segunda-feira, 23, que o Brexit - a saída do Reino Unido da União Europeia - está tendo impacto no comércio do país. No entanto, para ele, as consequências negativas têm sido menos graves do que o previsto.

Os comentários foram feitos em painel durante evento organizado pelo banco central da Áustria.