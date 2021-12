Da Redação

BRDE liberou R$ 82,4 mi para municípios da região

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) tem várias parcerias em empreendimentos de todos os portes na região. Entre 2019 até outubro de 2021, o banco superou a marca de R$ 82,4 milhões em contratações nos 27 municípios do Vale do Ivaí e Arapongas.

Para fazer frente aos desafios decorrentes da pandemia de Covid-19, o BRDE reagiu rapidamente criando o Programa Recupera Sul e Desenvolve Sul, disponibilizando uma linha emergencial de capital de giro de longo prazo, da qual R$ 24 milhões foram aplicados nos 27 municípios do Vale do Ivaí mais Arapongas. Mantendo seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o BRDE financiou no período R$ 9 milhões em projetos voltados para produção e consumo sustentáveis, e ainda R$ 10 milhões em projetos de inovação.

Os R$ 82,4 milhões foram distribuídos em 161 contratos, sendo 129 (80%) relativos a operações com produtores rurais (R$ 36,5 milhões) confirmando o apoio de sempre do BRDE ao setor do agronegócio. E ainda 29 contratos com empresas e 3 com municípios.

“Os financiamentos, especialmente a partir da crise do COVID 19, tinham como objetivo principal a manutenção de empregos. Já as operações de agro, que têm maior relevância são direcionadas ao investimento, incremento de produção e modernização das instalações - mostrando que o setor é muito importante para economia do nosso estado”, avalia a gerente de planeamento e novos negócios do BRDE, Lisiane Maldaner Asrtarita.

Para o próximo ano, a gerente diz que o objetivo é ampliar os negócios na região, especialmente em projetos que tenham sustentabilidade como objetivo, energias limpas, eficiência energética, entre outros.

“E também investimentos voltados à inovação, tanto no campo como para as empresas, direcionando para que setor produtivo do Paraná esteja sempre na ponta”, destaca.

ESTATÍSTICAS

BRDE atua nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com o objetivo de fazer o Sul do Brasil prosperar. Pela promoção do desenvolvimento sustentável e a consecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o banco aplicou mais de R$ 3,3 bilhões na economia da Região Sul em 2020, apresentando um crescimento real de 28,5% em relação a 2019, com destaque aos Programas Recupera Sul, Produção e Consumo Sustentáveis (PCS) e BRDE Municípios. O número de operações contratadas atingiu 4.375, representando um aumento 19,5% em comparação a 2019. Em 2020, especificamente para as micro e pequenas empresas, o montante contratado foi de R$ 562,7 milhões, 78,8% superior ao realizado no ano anterior, quando atingiu R$ 314,8 milhões.