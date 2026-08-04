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BRB vai discutir medidas para responsabilizar ex-dirigentes por relação com Master

Escrito por Célia Froufe (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 13:20:00 Editado em 04.08.2026, 13:29:57
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O Banco de Brasília (BRB) convocou seus acionistas para uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que irá deliberar sobre o ajuizamento de medidas de responsabilização civil contra ex-administradores que foram ou venham a ser identificados como responsáveis por prejuízos causados ao banco nas operações relacionadas ao ecossistema formado pelo Banco Master e a Reag Investimentos.

"A medida reforça o compromisso da instituição com a transparência, a governança e a defesa dos interesses dos acionistas, buscando o ressarcimento de eventuais danos ao patrimônio da instituição", trouxe a instituição.

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A AGE, marcada para 24 de agosto, às 10 horas, será feita exclusivamente de forma virtual. A convocação foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal de segunda-feira, 3, e confirmada pela assessoria de imprensa do BRB.

O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, por exemplo, está preso preventivamente desde 16 de abril, durante a quarta fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Ele segue detido no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Costa é acusado de receber seis imóveis de luxo - avaliados em cerca de R$ 140 milhões - do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e que também está preso. Os bens, conforme investigações da Polícia Federal, teriam sido repassados em troca de facilitação de negócios e transações financeiras irregulares entre as duas instituições.

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No comunicado à imprensa, o BRB reforça que segue com suas atividades. "O banco segue operando normalmente, colaborando com as autoridades competentes e adotando todas as medidas necessárias para fortalecer seus controles, preservar seu patrimônio e proteger os interesses de seus clientes, acionistas e da sociedade."

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CASO MASTER/BC/LIQUIDAÇÃO/BRB/AGE/CONVOCAÇÃO
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