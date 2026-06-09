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ECONOMIA

BRB segue cumprindo requisitos prudenciais exigidos pelos reguladores, diz presidente do banco

Escrito por Naomi Matsui e Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 12:20:00 Editado em 09.06.2026, 12:29:27
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O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, afirmou nesta terça-feira, 9, que o banco tem cumprido os requisitos prudenciais exigidos por órgãos reguladores, após as operações feitas entre a instituição e o banco Master.

"O banco continua observando os requisitos prudenciais exigidos pelos reguladores, sem interrupção de atividades ou prejuízo à prestação de serviços. Ao mesmo tempo, promovemos importantes aperfeiçoamentos em nossa estrutura de governança", declarou, durante audiência à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para explicar as operações.

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Souza afirmou que o banco também substituiu dirigentes vinculados ao período investigado, fortaleceu mecanismos internos e supervisão de controle e aperfeiçoou controles internos. Segundo ele, a contratação de uma auditoria feita pelo escritório Machado Meyer Advogados e pela consultoria de risco Kroll Associates teve o objetivo de apurar fatos.

"Nosso objetivo sempre foi o mesmo, apurar fatos, corrigir fragilidades e construir soluções consistentes para preservar a estabilidade do Banco de Brasília. Com esse propósito, contratamos o escritório Machado Meyer, com apoio técnico da Kroll, para conduzir investigação corporativa, independente e relacionada aos fatos apurados na Operação Compliance Zero", continuou.

A CAE tem um grupo de trabalho para supervisionar as investigações das fraudes do Master.

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