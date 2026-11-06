BRB pede indenização de R$ 2,2 bilhões por fraudes do Banco Master

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Escrito por Felipe de Paula e Gustavo Côrtes (via Agência Estado)

A Procuradoria-Geral da Distrito Federal pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, na quinta-feira, 5, que seja determinada indenização de R$ 2,2 bilhões ao Banco de Brasília (BRB) por fraudes cometidas pelo Banco Master.

"O Distrito Federal figura, ao lado do BRB, como vítima das condutas investigadas. Acionista controlador da instituição, o ente distrital suporta, no próprio patrimônio público, os efeitos do dano causado ao banco: a desvalorização de sua participação acionária, a redução dos resultados e dividendos que lhe cabem e o risco de ter de recompor, com recursos do Tesouro distrital, a higidez patrimonial de instituição financeira pública", diz a petição.

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O valor diz respeito ao patrimônio bloqueado de Henrique Vorcaro, pai do dono do Master, Daniel Vorcaro.

As investigações apontam que o grupo liderado pelo banqueiro repassou ao BRB R$ 12,2 bilhões em carteiras com ativos inexistentes.

Ele ganhou influência sobre o banco do DF depois de corromper executivos, dentre os quais estava o então presidente, Paulo Henrique Costa.

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Vorcaro adquiriu imóveis no valor de R$ 146 milhões que teriam Costa como beneficiário final.

O BRB chegou a anunciar a compra do Master, mas a operação foi anulada pelo Banco Central.