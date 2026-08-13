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BRB está 'perto de chegar' a desenho de Durigan com bancos S1, diz presidente da instituição

Escrito por Célia Froufe, Lavínia Kaucz e Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, disse que a instituição está "perto de chegar" ao desenho do acordo que previa o aval de grandes bancos (classificados como S1) para o empréstimo de R$ 6,6 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ao DF para capitalizar o banco.

Ele afirmou que o banco enviou "mais de 20 mil páginas" de documentos para o FGC desde 24 de março e também apresentou a todos bancos S1 o plano de negócios 2026-2030 da empresa.

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"Na correspondência que enviamos, informamos que não seria possível enviar o balanço de 31 de dezembro de 2025, tendo em vista que não tinha sido apreciado ainda pelo Conselho de Administração e só poderia subir após essa aprovação e a capitalização do banco - capitalização esta que começa com esse empréstimo", comentou Souza.

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CASO MASTER/BRB/SOCORRO/Nelson de Souza
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