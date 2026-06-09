Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

BRB é o maior interessado em divulgar seu balanço, afirma presidente do banco

Escrito por Naomi Matsui e Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 12:46:00 Editado em 09.06.2026, 12:53:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, afirmou nesta terça-feira, 9, que o banco é o maior interessado em divulgar seu balanço referente a 2025. Segundo ele, a divulgação depende da conclusão de algumas etapas, como uma auditoria.

"A divulgação ocorrerá tão logo sejam concluídos os procedimentos de auditoria independente, validação contábil e tramitação regulatória exigidos pelas normas aplicadas. Estejam certos, a quem mais interessa divulgar o balanço é o próprio BRB, tendo em vista a corrida de liquidez, que cada vez se acentua, tendo em vista a não divulgação desse balanço", declarou, durante audiência à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para explicar as operações entre o BRB e o banco Master.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Souza defendeu o acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) entre a União e o governo do Distrito Federal (DF), que possibilita um empréstimo de cerca de R$ 6,5 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para aporte no BRB.

"Num acordo inédito, todos sentaram, homologaram e assinaram. Eu fui um dos que assinaram também esse documento. É a engenharia financeira jamais vista neste País", continuou. "Trata-se de uma estrutura compatível com os marcos legais, regulatório e vigente, construída com segurança jurídica e responsabilidade fiscal."

Souza falou que o projeto de lei que está na Câmara Distrital do Distrito Federal sobre o acordo é "importantíssimo" para o BRB. "O que ele está falando aqui é um técnico, eu não sou político, não tenho pretensão política, e sou um técnico que já passou na presença de quatro grandes bancos", falou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Souza disse ainda que o BRB reúne condições necessárias para seguir promovendo desenvolvimento econômico do Distrito Federal. "O BRB segue operando regularmente, fortalecendo sua governança, aprimorando sua estrutura de capital e avançando em um processo consistente de organização institucional", falou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
balanço CAE CASO MASTER/BRB Nelson Antônio de Souza Senado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV