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BRB aprova em AGE autorização para ação contra ex-administradores por relação com Master e Reag

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do Banco de Brasília (BRB) aprovou nesta segunda-feira, 24, autorização para que o banco promova ação de responsabilidade civil em face de ex-administradores que venham a ser identificados como responsáveis por eventuais prejuízos causados ao patrimônio da instituição. A medida está relacionada a operações envolvendo o ecossistema formado pelo Banco Master e a Reag Investimentos, no contexto dos fatos apurados na Operação Compliance Zero.

Durante a AGE, acionistas questionaram que não houve identificação de quais seriam os ex-administradores em questão.

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Em resposta, a administração esclareceu que a autorização é "ritualística", sem necessidade de identificação prévia de quem seriam esses ex-administradores que poderão ter ação ajuizada contra eles.

"Estamos aqui em assembleia para deliberar a autorização prévia para a realização de uma ação de responsabilidade contra os ex-administradores do banco. É uma situação ritualística", disse representante do escritório Machado Meyer, em nome da administração do BRB. O advogado afirmou que essa aprovação é demandada pelo artigo 159 da Lei das S/A (Lei nº 6.404/1976).

"Em relação a quem, para este fim de assembleia, não há necessidade. Mais uma vez, aqui é um rito, é um rito de passagem procedimental. Os elementos ali vão ser complementados aos elementos que a Polícia Federal venha a apurar", acrescentou o advogado.

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CASO MASTER/BRB/EX-ADMINISTRADORES/AGE/AÇÃO
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