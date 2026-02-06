BRB apresentou conjunto de ações preventivas de recomposição de capital

O Banco de Brasília (BRB) entregou ao Banco Central um plano de capital a ser implementado, caso seja comprovada a necessidade de aporte financeiro na instituição. Em nota à imprensa, o BRB confirmou a entrega, mas não detalhou quais medidas foram descritas no documento.

O banco apenas afirmou que são ações preventivas de recomposição a serem implementadas nos próximos 180 dias, mas só em caso de comprovação. Os eventuais valores somente serão definidos depois da conclusão das investigações em andamento, acrescentou a instituição.

O documento foi entregue pelo presidente do BRB, Nelson de Souza, ao diretor de Regulação do Banco Central, Gilneu Vivan, que também exerce temporariamente a posição de diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução.

O secretário de Economia do Distrito Federal, Daniel Izaias, também participou do encontro. Segundo o BRB, ele reforçou o compromisso do DF, acionista controlador do banco, com as medidas apresentadas e com a solidez do Banco.

"Elaborado para garantir a sustentabilidade da instituição, o plano fortalece o capital institucional e assegura a estabilidade das operações", diz o BRB. "O Banco reafirma seu compromisso com a transparência, com a proteção de clientes, investidores e parceiros, e com a adoção de todas as medidas necessárias para preservar a integridade e a continuidade de suas atividades."