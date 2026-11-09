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Brava tem prejuízo de R$ 156 mi no 3º trimestre, ante lucro de R$ 121 mi reportado um ano antes

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Brava Energia fechou o terceiro trimestre de 2026 com prejuízo de R$ 156 milhões, ante lucro de R$ 121 milhões reportado um ano antes. O Ebitda somou R$ 1,64 bilhão entre julho e setembro, alta anual de 5%. Já o indicador ajustado ficou em R$ 1,58 bilhão, avanço de 22%. A margem Ebitda Ajustada atingiu 46,8%, um avanço de 4 pontos percentuais na mesma base de comparação.

A receita líquida da Brava teve alta de 11%, somando R$ 3,39 bilhões no trimestre. O resultado é 6% menor em relação ao trimestre imediatamente anterior. Já o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 1,406 bilhão no terceiro trimestre - uma piora de 6% ante o resultado financeiro negativo de R$ 1,327 bilhão no mesmo período de 2025 -, ante resultado positivo de R$ 131 milhões no trimestre imediatamente anterior.

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No comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Brava explica que o resultado foi impactado principalmente pela marcação a mercado dos contratos de hedge de óleo, que gerou despesa financeira de R$ 1,197 bilhão. Em termos de caixa, o desembolso efetivo com a liquidação financeira do hedge de óleo foi de R$ 403 milhões no trimestre.

A companhia encerrou o trimestre com dívida líquida consolidada de R$ 8,49 bilhões, o que representa uma redução de 6% em dólar na comparação com o terceiro trimestre de 2025. A alavancagem financeira ficou estável em 2,0 vezes, em dólar.

Operacional

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Na frente operacional, a produção média trimestral da Brava alcançou 82,4 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d), recuo de 10% ante um ano.

O lifting cost consolidado foi de US$ 13,4/boe, avanço de 1% na comparação anual e redução de 18% frente ao trimestre imediatamente anterior, marcando um dos menores níveis históricos, segundo a companhia. No segmento offshore, o custo de extração foi de US$ 10,8/boe, queda de 23% frente ao trimestre imediatamente anterior.

A companhia comercializou 5.886 mil barris de óleo, ao preço médio realizado de US$ 93,0/bbl, já líquido dos descontos e ajustes previstos nos contratos. Na operação onshore, a empresa teve crescimento de 5% na produção em relação ao trimestre anterior, "mantendo o ritmo de retomada".

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"Entregamos a melhor produção do ano até aqui enquanto mantivemos uma estrutura financeira saudável para seguir avançando com consistência nas nossas campanhas e gerando valor no longo prazo", afirma o CFO da Brava, Luiz Carvalho, no release que acompanha os resultados.

A Brava destacou ainda que, no período, a sonda Lone Star foi mobilizada de Papa-Terra para o campo de Atlanta para iniciar a perfuração de dois novos poços no ativo, com expectativa de extração do primeiro óleo no primeiro semestre de 2027. "Essa etapa reforça o compromisso da empresa com a expansão da capacidade produtiva e a geração contínua de valor para os acionistas", reforça a empresa na mesma nota.

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3º trimestre balanço Brava Energia
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