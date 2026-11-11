Brava inicia perfuração de dois poços em Atlanta e prevê primeiro óleo no 2º tri

A Brava Energia informou que iniciou a perfuração de dois novos poços no campo de Atlanta, na Bacia de Santos, como parte do cronograma de desenvolvimento offshore para elevar a capacidade produtiva e a extração de valor do ativo.

Segundo a companhia, a sonda Lone Star foi mobilizada para a Bacia de Santos após concluir dois poços no campo de Papa-Terra: o PPT-52, já em produção, e o PPT-53, pronto para iniciar a produção, condicionado a aprovações regulatórias.

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A Brava afirmou que o uso integrado da infraestrutura de perfuração entre os dois ativos permite capturar sinergias logísticas e reforça o foco em eficiência de custos e disciplina de capital.

"O início da perfuração em Atlanta marca mais um ciclo muito importante para o nosso crescimento", disse Carlos Travassos, diretor de Operações Offshore da Brava.

Segundo o executivo, a companhia planeja conectar os poços no primeiro trimestre de 2027 e atingir o primeiro óleo no segundo trimestre.