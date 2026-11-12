Braskem tem prejuízo líquido de R$ 1,068 bi no 3º trimestre

A Braskem reportou um prejuízo líquido de R$ 1,068 bilhão no terceiro trimestre de 2026, frente ao prejuízo de R$ 26 milhões do terceiro trimestre do ano passado. No segundo trimestre, a Braskem havia registrado lucro de R$ 3,325 bilhões.

O Ebitda recorrente da companhia foi de R$ 1,961 bilhão no período, com alta de 140% frente a igual período de 2025. A receita líquida de vendas, por sua vez, somou R$ 19,584 bilhões no período, com alta de 13% na mesma base de comparação.

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O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 1,605 bilhão, frente a R$ 905 milhões um ano antes.

No trimestre, a geração operacional de caixa da Braskem foi de R$ 2,2 bilhões em função, principalmente, da variação positiva do capital de giro com destaque para a utilização do limite de crédito comercial para aquisição de matérias-primas fornecidas pela Petrobras no valor de aproximadamente R$ 1,6 bilhão; e da estratégia de ampliação da participação de mercado com efeito positivo nos estoques no valor de R$ 475 milhões.

Considerando os demais efeitos e os desembolsos referentes ao evento geológico de Alagoas, a geração de caixa antes da dívida totalizou R$ 2 bilhões no trimestre. Nesse cenário, a alavancagem financeira ao final do terceiro trimestre de 2026 foi de 6,36 vezes.

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A Braskem encerrou o trimestre com o saldo de dívida líquida ajustada de US$ 9,9 bilhões, um aumento de 5% em relação ao trimestre anterior em função da reclassificação contábil de cartas de crédito com instituições financeiras da rubrica "Fornecedores" para "Empréstimos e Financiamentos" no montante de US$ 424 milhões (R$ 2,1 bilhões).

A companhia, que tem até o próximo dia 23 para apresentar um plano de recuperação extrajudicial aprovado por mais da metade dos credores, afirmou que segue trocando informações e propostas indicativas e não vinculantes na negociação e que avaliará as medidas cabíveis caso não seja possível alcançar um acordo quanto aos termos da reestruturação até o encerramento do prazo estabelecido.

"A companhia reafirma o seu compromisso com a busca de uma solução consensual, estruturante e ordenada para sua estrutura de capital, garantindo a continuidade de suas operações no curso normal dos negócios", complementa.