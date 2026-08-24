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Braskem protocola pedido de recuperação extrajudicial

Escrito por Cynthia Decloedt (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Braskem protocolou na madrugada desta segunda-feira, 24, o pedido de recuperação extrajudicial, envolvendo dívidas de mais de US$ 10 bilhões, disseram fontes. Vence nesta segunda o prazo de 60 dias de proteção contra credores obtido pela petroquímica. Com o pedido de recuperação extrajudicial protocolado, a empresa obtém mais 90 dias de proteção, durante os quais irá negociar com credores um plano de reestruturação final, com adesão de 50% mais 1.

Para protocolar o pedido de recuperação extrajudicial, é preciso a adesão de 33% dos credores. Até sexta-feira, 21, a Braskem ainda tentava chegar a um consenso com essa fatia de credores, entre os quais bancos e alguns detentores de títulos de dívida emitidos pela empresa no exterior (bondholders). As negociações, segundo fontes, seguiram pelo final de semana.

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Da dívida de mais de US$ 10 bilhões, cerca de US$ 7 bilhões estão com bondholders. Esse é o grupo junto ao qual a Braskem enfrentou maior resistência à sua proposta inicial de somente alongar prazos e obter carência de pagamentos.

Na semana passada, a companhia conseguiu encaminhar a situação de sua subsidiária no México, a Braskem Idesa, cujo pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos trouxe, como parte da proposta, um aporte da Braskem de US$ 476 milhões, dos quais aproximadamente US$ 126 milhões já haviam sido desembolsados antes do pedido de Chapter 11, e outros US$ 230 milhões devem ter desembolso no curto prazo. O restante será colocado na subsidiária mexicana em seis meses.

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