Braskem: Novonor diz que recebeu proposta não vinculante sobre compra do controle

Caroline Aragaki (via Agência Estado)

Em continuidade ao fato relevante divulgado na sexta-feira, 5, a Braskem informou que recebeu informação complementar da Novonor (antiga Odebrecht) dizendo que recebeu uma proposta não vinculante e que será avaliada em conjunto com as demais partes interessadas.

Na sexta-feira, os papéis da petroquímica fecharam com alta de 23,62% em meio a informações de que a Adnoc, estatal de petróleo de Abu Dhabi, e o fundo de private equity americano Apollo querem comprar o controle da Braskem.

Segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), foram oferecidos perto de US$ 7,2 bilhões - R$ 36 bilhões - pela transação, que depende do aval do governo.