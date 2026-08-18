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Braskem Idesa entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A petroquímica Braskem Idesa, que tem sede no México, entrou nesta terça-feira (18) com um pedido de recuperação judicial (Chapter 11) na Justiça dos Estados Unidos e anunciou uma reestruturação para reduzir o endividamento.

A companhia é uma joint venture da brasileira Braskem e do grupo mexicano Idesa, formada em 2016, que opera um complexo petroquímico em Veracruz, no México.

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A empresa informou que pretende encerrar o processo de recuperação em um prazo de 60 a 90 dias e que a operação não será afetada pela reestruturação.

A Braskem Idesa pretende reduzir a dívida de cerca de US$ 2,5 bilhões para US$ 1,6 bilhão. A Braskem aportará US$ 476 milhões e manterá a participação majoritária na companhia.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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