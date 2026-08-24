Braskem confirma que conselho aprovou ajuizamento de pedido de recuperação extrajudicial

A petroquímica Braskem confirmou nesta segunda-feira, 24, que seu Conselho de administração aprovou o ajuizamento do pedido de recuperação extrajudicial da companhia e de certas controladas, nos termos da Lei 11.101/05. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado..

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que após a formalização dos documentos pertinentes, será protocolado o pedido de recuperação extrajudicial com o objetivo de assegurar um ambiente jurídico estável, protegido e adequado para a negociação e a implementação da reestruturação de obrigações financeiras quirografárias no montante aproximado de US$ 10,9 bilhões.

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Segundo a empresa, a recuperação extrajudicial terá escopo limitado e estritamente financeiro e, portanto, não abrange obrigações com fornecedores, clientes e demais stakeholders. De acordo com a petroquímica, esses compromissos permanecem vigentes e seguem sendo cumpridos normalmente, nos termos dos respectivos contratos.

A empresa disse ainda que manterá o mercado informado sobre desdobramentos relevantes, e que disponibilizará os documentos no site de relações com investidores e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da B3, conforme exigido pela regulamentação.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.