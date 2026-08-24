Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Braskem confirma que conselho aprovou ajuizamento de pedido de recuperação extrajudicial

Escrito por Beth Moreira* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A petroquímica Braskem confirmou nesta segunda-feira, 24, que seu Conselho de administração aprovou o ajuizamento do pedido de recuperação extrajudicial da companhia e de certas controladas, nos termos da Lei 11.101/05. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado..

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que após a formalização dos documentos pertinentes, será protocolado o pedido de recuperação extrajudicial com o objetivo de assegurar um ambiente jurídico estável, protegido e adequado para a negociação e a implementação da reestruturação de obrigações financeiras quirografárias no montante aproximado de US$ 10,9 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a empresa, a recuperação extrajudicial terá escopo limitado e estritamente financeiro e, portanto, não abrange obrigações com fornecedores, clientes e demais stakeholders. De acordo com a petroquímica, esses compromissos permanecem vigentes e seguem sendo cumpridos normalmente, nos termos dos respectivos contratos.

A empresa disse ainda que manterá o mercado informado sobre desdobramentos relevantes, e que disponibilizará os documentos no site de relações com investidores e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da B3, conforme exigido pela regulamentação.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CONFIRMAÇÃO PEDIDO RASKEM recuperação extrajudicial
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV