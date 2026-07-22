Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Braskem confirma negociações com credores sobre possível reestruturação de dívida

Escrito por Amélia Alves (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 07:43:00 Editado em 22.07.2026, 07:53:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Braskem confirmou nesta terça-feira, 21, que mantém discussões com credores financeiros acerca de uma possível reestruturação de sua estrutura de capital. A empresa afirmou, contudo, que as propostas recebidas até agora são "indicativas e não vinculantes" e que as condições apresentadas por grupos de credores "permanecem em análise".

O esclarecimento foi divulgado em resposta a um ofício da B3 sobre uma reportagem do jornal Valor Econômico dando conta de uma nova proposta de credores para reestruturação da dívida de cerca de R$ 50 bilhões. Uma das alternativas prevê novo financiamento (DIP), com a possibilidade de conversão da dívida em participação acionária e forte diluição dos acionistas controladores. Outra proposta envolveria o alongamento do prazo dos títulos, com todos os ativos da companhia oferecidos como garantia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Braskem confirmou que recebeu as propostas sobre os principais termos e parâmetros de uma potencial reestruturação, mas ressaltou também que as condições ainda "estão em análise". A companhia afirmou, no entanto, que segue comprometida com as negociações em busca de uma solução consensual, estruturante e ordenada para sua estrutura de capital, garantindo a continuidade de suas operações no curso normal dos negócios.

O processo ocorre em meio a uma tentativa da petroquímica de reorganizar sua situação financeira. Desde setembro de 2025, a companhia conta com assessores financeiros e jurídicos especializados para avaliar alternativas de otimização da estrutura de capital. Em junho deste ano, a Braskem e investidores titulares de notas seniores e debêntures passaram a trocar informações e propostas indicativas sobre uma possível reestruturação.

A empresa também informou que a Justiça concedeu medidas cautelares que determinaram, entre outras providências, a suspensão, pelo prazo de 60 dias, de execuções e constrições por credores convidados a participar da mediação instaurada pela companhia e por determinadas controladas perante a Câmara Wind de Mediação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora a companhia tenha reforçado que as negociações continuam, o comunicado confirma que a reestruturação da dívida permanece em discussão com os credores. Até o momento, segundo a Braskem, as propostas recebidas são indicativas, não vinculantes e ainda estão sob análise.

Na segunda-feira, 20, o Estadão publicou que os detentores de títulos de dívida emitidos no exterior da Braskem têm exigido conversas diretas com a Petrobras, sem intermediação da IG4 Capital, para dar andamento às negociações em torno de um plano de recuperação extrajudicial que precisa ser fechado até meados de agosto. Existe uma "frustração" com o andamento das negociações, que são conduzidas por executivos da área financeira da Braskem, indicados pela gestora.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
braskem credores dívida negociações reestruturaçao
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV