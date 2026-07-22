Braskem confirma negociações com credores sobre possível reestruturação de dívida

A Braskem confirmou nesta terça-feira, 21, que mantém discussões com credores financeiros acerca de uma possível reestruturação de sua estrutura de capital. A empresa afirmou, contudo, que as propostas recebidas até agora são "indicativas e não vinculantes" e que as condições apresentadas por grupos de credores "permanecem em análise".

O esclarecimento foi divulgado em resposta a um ofício da B3 sobre uma reportagem do jornal Valor Econômico dando conta de uma nova proposta de credores para reestruturação da dívida de cerca de R$ 50 bilhões. Uma das alternativas prevê novo financiamento (DIP), com a possibilidade de conversão da dívida em participação acionária e forte diluição dos acionistas controladores. Outra proposta envolveria o alongamento do prazo dos títulos, com todos os ativos da companhia oferecidos como garantia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Braskem confirmou que recebeu as propostas sobre os principais termos e parâmetros de uma potencial reestruturação, mas ressaltou também que as condições ainda "estão em análise". A companhia afirmou, no entanto, que segue comprometida com as negociações em busca de uma solução consensual, estruturante e ordenada para sua estrutura de capital, garantindo a continuidade de suas operações no curso normal dos negócios.

O processo ocorre em meio a uma tentativa da petroquímica de reorganizar sua situação financeira. Desde setembro de 2025, a companhia conta com assessores financeiros e jurídicos especializados para avaliar alternativas de otimização da estrutura de capital. Em junho deste ano, a Braskem e investidores titulares de notas seniores e debêntures passaram a trocar informações e propostas indicativas sobre uma possível reestruturação.

A empresa também informou que a Justiça concedeu medidas cautelares que determinaram, entre outras providências, a suspensão, pelo prazo de 60 dias, de execuções e constrições por credores convidados a participar da mediação instaurada pela companhia e por determinadas controladas perante a Câmara Wind de Mediação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora a companhia tenha reforçado que as negociações continuam, o comunicado confirma que a reestruturação da dívida permanece em discussão com os credores. Até o momento, segundo a Braskem, as propostas recebidas são indicativas, não vinculantes e ainda estão sob análise.

Na segunda-feira, 20, o Estadão publicou que os detentores de títulos de dívida emitidos no exterior da Braskem têm exigido conversas diretas com a Petrobras, sem intermediação da IG4 Capital, para dar andamento às negociações em torno de um plano de recuperação extrajudicial que precisa ser fechado até meados de agosto. Existe uma "frustração" com o andamento das negociações, que são conduzidas por executivos da área financeira da Braskem, indicados pela gestora.