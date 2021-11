Brasileiros pesquisam preço de picanha na véspera da Black Friday, diz Google

Da Redação

Na véspera da Black Friday, os brasileiros estão pesquisando o preço até de picanha, segundo levantamento feito pelo Google. Marcada para esta sexta-feira, 26, a data com descontos especiais deve ser mais morna em relação a anos anteriores, já que 2021 foi marcado pela inflação.

O levantamento da maior plataforma de pesquisas leva em consideração pesquisas feitas entre 15h e 17h desta quinta, em comparação com as 13h e 15h do mesmo dia.

No horário mais recente, o item que teve uma maior variação porcentual de busca foi a sandália anabela, com 114%. Em segundo lugar, veio a peça de cama cobre-leito queen, com 113%.

Único item de tecnologia dentro do período avaliado, o fone de ouvido ficou na quarta posição, com um aumento de interesse de 89%. Gêneros alimentícios também estão no radar do consumidor brasileiro durante a temporada de descontos. Chocolates e picanha wagyu tiveram respectivamente 85% e 75% de aumento nas pesquisas.

Produtos que mais tiveram aumento de buscas até às 17h desta quinta-feira:

Sandália Anabela (+114%)

Cobre leito queen (+113%)

Calçados (+105%)

Fone de ouvido sem fio (+89%)

Colchão (+88%)

Chocolates (+85%)

Vestido de festa (+83%)

Fraldas descartáveis (+78%)

Picanha (+75%)

Guarda-roupa (+73%)