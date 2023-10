Brasil vai obter empréstimo de US$ 1 bilhão com 'banco dos Brics'

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Aline Bronzati, enviada especial (via Agência Estado)

O Brasil vai obter um empréstimo de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) com o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), também conhecido como "banco dos Brics". O contrato deve ser assinado nesta quinta-feira, 12, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ex-presidente da República Dilma Rousseff, que lidera o NBD.

A solenidade acontecerá em Marrakesh, no Marrocos, às margens das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

O encontro acontece às 14 horas locais, 10 horas no Brasil.

Além do empréstimo para o Brasil, também estava previsto um financiamento para Aracaju.

No entanto, ainda não estaria certo de o contrato será assinado nesta quinta.