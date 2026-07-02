Brasil tinha 168 milhões de usuários de internet em 2025, afirma IBGE

O porcentual de usuários da internet no Brasil atingiu a marca de 168,7 milhões no quarto trimestre de 2025 ou 90,5% da população de 10 anos ou mais de idade, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Tecnologia da Informação e Comunicação 2025, a Pnad TIC. Os números indicam continuidade do crescimento desde 2016, mas com redução da diferença de utilização entre residentes em áreas rurais e urbanas.

Essa foi a primeira vez que o patamar de usuários, na média nacional, ultrapassou os 90%. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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Em relação a 2024 (89,2%), houve variação de 1,3 ponto porcentual (p.p).

A frequência diária de uso abrange 95,6% da população.

O IBGE informou que, embora a utilização seja menor entre os residentes em áreas rurais, houve uma expansão de 1,9 pp nesse grupo populacional entre 2024 e 2025, enquanto houve uma variação de 1,2 pp no uso entre a população de áreas urbanas. Em relação a 2019, enquanto o porcentual cresceu 8,0 pp nas áreas urbanas, a expansão foi de 28,5 pp entre os residentes no campo.

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Por outro lado, 17,7 milhões de pessoas não utilizaram a rede no período de referência, o que corresponde a 9,5% das pessoas de 10 anos ou mais de idade. Em 2024, eram 10,8% da população (20 milhões de pessoas), e 20,6% no ano de 2019 (36,7 milhões).

Mapa regional

O Centro-Oeste (93,6%) se manteve com a maior proporção de pessoas que utilizaram a internet, seguido pelo Sul (91,7%) e Sudeste (90,9%). O Norte (89,7%) e Nordeste (88,5%) permaneceram com resultados inferiores, mas com uma tendência de redução das disparidades regionais ao longo da série histórica. Entre 2019 a 2024, as regiões Norte e Nordeste tiveram uma elevação do porcentual de usuários da internet de 19,9 pp e 18,7 pp, respectivamente.

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Rendimento

No País, o rendimento médio mensal real per capita nos domicílios em que havia utilização da internet (R$ 2.312) foi 75,7% maior do que o rendimento nos que não a utilizavam (R$ 1.316).

Três motivos se destacam para que a rede não fosse usada em 4 milhões de casas: nenhum morador sabia usar a internet (36,5%), o serviço era caro (25,9%) e falta de necessidade (25,2%).