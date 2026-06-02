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Brasil tem novo recorde de produção de petróleo e gás em abril, mostra ANP

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 17:19:00 Editado em 02.06.2026, 17:29:09
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O Brasil bateu novo recorde de produção de petróleo e gás natural em abril, ao alcançar 5,640 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), segundo dados divulgados nesta terça-feira, 2, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O resultado supera o recorde anterior, de março de 2026, quando foram produzidos 5,531 milhões de boe/d. A produção de petróleo somou 4,340 milhões de barris por dia (bbl/d) em abril, alta de 2,2% ante março e aumento de 19,5% na comparação com o mesmo mês de 2025.

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Por sua vez, a produção de gás natural foi de 206,70 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), crescimento de 1,3% frente ao mês anterior e de 23% em relação a abril do ano passado.

A Petrobras, maior produtora do País, atingiu produção de 3,421 milhões de boe/d, volume 1,7% acima da produção registrada em março.

A produção de petróleo somou 2,621 milhões de barris diários de petróleo (bpd), 2% a mais do que no mês anterior. Já o gás natural teve alta de 0,7% em relação a março, totalizando média de 127,1 milhões de metros cúbicos.

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Pré-sal

No pré-sal, a produção total (petróleo e gás) também registrou recorde em abril, ao atingir 4,614 milhões de boe/d, o equivalente a 81,8% de toda a produção brasileira. O volume representa alta de 3% na comparação com março e avanço de 23,6% ante abril de 2025.

A produção no pré-sal foi de 3,568 milhões de bbl/d de petróleo e 166,40 milhões de m³/d de gás natural, extraídos por 189 poços. O aproveitamento de gás natural ficou em 97,8% no mês. Foram disponibilizados ao mercado 63,54 milhões de m³/d, enquanto a queima atingiu 4,52 milhões de m³/d.

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A ANP informou que a queima recuou 17,2% frente a março e caiu 9,3% em relação a abril de 2025.

Segundo a agência reguladora, os campos marítimos responderam por 98,1% da produção de petróleo e 88% do gás natural em abril. Os campos operados pela Petrobras, sozinha ou em consórcio, foram responsáveis por 88,98% do total produzido. A produção teve origem em 6.118 poços, dos quais 592 marítimos e 5.526 terrestres.

Entre os campos, Búzios, na bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo do País, com 910,10 mil bbl/d. Mero, também na Bacia de Santos, liderou a produção de gás natural, com 46,22 milhões de m³/d.

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