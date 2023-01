Brasil quer avançar nas discussões sobre gasoduto com Argentina, diz secretário

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

O secretário de Américas do Ministério de Relações Exteriores, embaixador Michel Arslanian Neto, confirmou nesta sexta-feira, 20, que o Brasil tem "grande interesse" no avanço de negociações sobre um gasoduto para ligar a Argentina ao País. O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou na quinta-feira, 19, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Argentina, Alberto Fernández, durante reunião bilateral na próxima segunda-feira, 23, pretendem discutir formas de trazer o gás de xisto da região de Vaca Muerta ao Brasil.

Não há previsão, contudo, um acordo formal sobre o tema neste momento.

"O governo tem interesse em avançar no gasoduto Néstor Kirchner e é um tema que merecerá toda a atenção no Brasil. Mas são temas ainda em discussão", afirmou o embaixador nesta sexta-feira. "O que há é um propósito muito claro de as equipes dos dois países, com o impulso no mais alto nível, para avançar em temas como integração energética e, claramente, a integração gasífera", acrescentou.

De acordo com Neto, a integração gasífera tem potencial de ser um eixo estratégico da relação entre Brasil e Argentina.

"Não só de dinamização das relações econômicas, investimentos e geração de empregos, mas também é um objetivo que é fundamental para o Brasil que é a segurança energética", declarou o secretário de Américas do Itamaraty.