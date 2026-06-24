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ECONOMIA

Brasil precisa trabalhar para fortalecer o mercado de capitais, afirma Durigan em Xangai

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 11:48:00 Editado em 25.06.2026, 06:49:27
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira, 24, que o Brasil precisa trabalhar para fortalecer o mercado de capitais, que, segundo ele, tem sido uma alternativa "excelente" às linhas tradicionais de crédito. "O que é mais importante é que, hoje, no Brasil, a gente siga fortalecendo o mercado de capitais. O mercado de capitais brasileiro é responsável por movimentar mais de R$ 50 trilhões na nossa economia. Fica claro que é uma alternativa excelente às linhas tradicionais de crédito oferecidas pelo mercado bancário", disse, durante participação no Fórum "Finanças Verdes Brasil-China", em Xangai.

Segundo ele, o fortalecimento do mercado de capitais amplia as alternativas de financiamento para empresas e projetos de investimento, especialmente em áreas que demandam recursos de longo prazo, como infraestrutura, inovação e transição energética.

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O Fórum reúne autoridades, investidores e representantes do setor privado para discutir mecanismos de financiamento voltados a projetos sustentáveis.

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FAZENDA/DURIGAN/CHINA/MERCADO/CAPITAIS/DEFESA
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