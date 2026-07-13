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Brasil, Paraguai, Argentina e Chile assinam amanhã memorando para integração aérea regional

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 19:12:00 Editado em 13.07.2026, 19:20:20
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Brasil, Paraguai, Argentina e Chile assinam na terça-feira, 14, em Assunção, um memorando de entendimento para avançar na criação do Acordo de Liberalização Aérea Sul-Americana (Alas). O documento determina a formação de um grupo de trabalho encarregado de elaborar, nos próximos meses, um plano para a implementação gradual das medidas de integração do transporte aéreo entre os países.

Entre os temas indicados estão a harmonização de normas, o reconhecimento de certificados e licenças, a facilitação do transporte aéreo e os direitos dos passageiros, respeitando as normas de todos os países inclusos.

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Na agenda em Assunção, o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, também participará da assinatura de um memorando bilateral entre Brasil e Paraguai sobre serviços aéreos. A programação inclui ainda reuniões entre as delegações, coletiva de imprensa conjunta e encontros com representantes do governo paraguaio e da aviação civil regional.

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Alas Argentina BRASIL Chile Paraguai transporte aéreo
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